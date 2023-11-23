В Одесі покажуть незвичну виставу зі спецефектами про війну (відео)

Як повідомляють організатори, поетично-хореографічний перформанс Metanoia відбудеться завтра о 18:30 в Домі клоунів (вул. Ольгіївська, 23). Головна тема вистави – як війна змінила українців.

У Metanoia беруть участь 10 яскравих перформерів, чотири поети й sound-дизайнер. Вони обіцяють провести глядачів крізь всі етапи внутрішньої трансформації людини під час війни: від деградації до відродження. Атмосферу при цьому створюватимуть незвичні декорації й світловий супровід.

Metanoia розкаже про нас усіх… Про нас, які живуть усередині цього часу. Про спробу продовжувати жити життя, відвойовувати та боротися за своє, збирати себе до купи, жити зі страхом за своїх коханих. Жити і шукати сили продовжувати йти і робити що потрібно, навіть коли все зруйновано… Це наша реальність зараз. Ми зібрали це все у послідовну картину, –

пояснює режисер перформансу Наталія Моісеєва.

Metanoia – некомерційний проєкт студії «Територія вільного Танцю» та благодійного фонду «Тримай». На виставі ніхто з артистів та організаторів нічого не заробляє, навпаки команда кожного разу намагається закривати збори для військових.

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Минулого року цю виставу декілька разів показували на різних одеських локаціях – у Літньому театрі, у паркінгу стадіону “Чорноморець” тощо. Кожного разу творча команда трансформувала та вдосконалювала її. Настав час показати Metanoia ще раз і знов допомогти ЗСУ, –

додає голова фонду «Тримай» Юлія Федорова.

Минулого року завдяки Metanoia зібрали на батареї до дрона для морпіхів. Цього разу всі донати підуть на FPV-дрон для військових 36-ї бригади. Тому організатори роблять вхід за донат від 100 грн на підтримку ЗСУ. Всі, хто хоче потрапити на виставу, можуть зареєструватися за номером +380953978294.

З 17:00 волонтери будуть показувати у театрі виставку артефактів сучасної війни «Незламність». В програмі також благодійний аукціон «Заради Перемоги» і розіграш призів від БФ «Тримай», а також неформальна зустріч з творчою групою перформансу.