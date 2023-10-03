Лабораторія “Воля”: що відбувається в новому театральному просторі? (фоторепортаж)

У самому центрі міста, на вулиці Садовій, 13, серед барів та кафе, відкрився маленький за фізичними розмірами (лише 36 місць), але великий за своїми планами театральний простір — лабораторія “Воля”. У неділю, 1 жовтня тут відбувся другий прем’єрний показ вистави “Відбій повітряної тривоги”, на який завітало “Одеське життя”.

Поки всередині суспільства точаться дискусії, чи потрібні кіно, театр та інші види мистецтва під час війни, чи має держава їх фінансувати і яку користь вони несуть громадянам, одеські художники пишуть картини, письменники — книги, а дехто шукає можливість творчої реалізації в театрі. Нова театральна лабораторія “Воля” об’єднала тих, хто хоче розвивати в нашому місті напрямок пластичної драми.

Занурення в реальність

“Відбій повітряної тривоги” – це перша вистава нового і незалежного колективу у новому ж просторі. Стася Волошина, авторка та режисерка розповідає, що вистава основана на історіях реальних людей, які перші три місяці війни провели у бомбосховищах Маріуполя. Вона переробила їх у сюжети, які бачать глядачі у виконанні студійців. Із самого початку існування студії Стася, як засновниця, вирішила зробити акцент на пластичному театрі. Втім, режисерка відійшла від концепції “чистоти жанру”, тому тут є місце і текстам.

На сцені маленького простору з’являються вісім дієвих осіб, вісім героїв, які ховаються від обстрілів російської армії в бомбосховищі елітної новобудови. Не всі вони жителі цього будинку, але це не важливо, якщо доля поєднала всіх нас спільним горем в замкнутому просторі. Саме всіх нас, адже глядач виступає таким же мешканцем бомбосховища та свідком подій.

Власник будівельної компанії Ігор Черновський (Ігор Волосовський), який щойно втратив дружину Христю (Оксана Фахретдинова) і залишився один з двомісячною дитиною… Саня (Марк Пан), котрий вже три дні не має зв’язку з братом-військовим… Марічка, майбутня лікарка, студентка (Віра Корольченко), що намагається скласти онлайн-іспит, попри постійні обстріли… Молодий поет-віршомаз Адоній-Грачевський (Ілля Дмитрович), який вирішив освідчитись дівчині (Анастасія Нестор) в коханні… Незграбна блогерка (Тетяна Кас’янова), яка нескінченно знімає відео…

Що чекає на них у бомбосховищі? Як складеться їхнє життя після? Чи змінить їх війна? Хто виживе після цієї м’ясорубки? – такі запитання ставлять авторка та актори собі та глядачам. Чітких відповідей не має, а значить, нам знову й знову приходиться їх шукати.

Хочете самовираження — вас чекають у “Волі”

Трупа театру складається з дев’яти акторів різного віку та творчої долі. Деяких ви впізнаєте по ролях в кіно та академічних театрах, про деяких ви вперше почуєте. Наприклад, наймолодшій акторці Анастасії Нестор лише п’ятнадцять і вона робить перші кроки в театрі. Втім, колектив буде розширюватися, адже планів у засновників “Волі” багато. Саме тому до театральної лабораторії запрошують приєднатися всіх тих, хто бажає спільноти однодумців, самовираження та оплесків.

Наступна вистава відбудеться 20 жовтня. За новинами Театральної лабораторії Воля можна слідкувати на їхній facebook-сторінці або в Instagram.