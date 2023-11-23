Новости Одессы и Одесской области

В Одессе покажут необычное представление со спецефектами про войну (видео)

В Одессе покажут необычное представление со спецефектами про войну (видео)

Необычный перформанс о войне покажет Metanoia в Одессе. Спектакль о войне и ее влиянии на украинцев пройдет 24 ноября. Кроме культурной цели, спектакль имеет еще одну цель – собрать деньги на дрон для морпехов.

Как сообщают организаторы, поэтически-хореографический перформанс Metanoia состоится завтра в 18:30 в Доме клоунов (ул. Ольгиевская, 23). Главная тема спектакля – как война изменила украинцев.

В Metanoia принимают участие 10 ярких перформеров, четыре поэта и sound-дизайнер. Они обещают провести зрителей через все этапы внутренней трансформации человека во время войны: от деградации до возрождения. Атмосферу будут при этом создавать необычные декорации и световое сопровождение.

Metanoia расскажет о нас всех… О нас, живущих внутри этого времени. О попытке продолжать жить жизнь, отвоевывать и бороться за свою, собирать себя в кучу, жить со страхом за своих любимых. Жить и искать силы продолжать идти и делать, что нужно, даже когда все разрушено… Это наша реальность сейчас. Мы собрали это все в последовательную картину, –

объясняет режиссер перформанса Наталья Моисеева.

Metanoia – некоммерческий проект студии «Территория свободного Танца» и благотворительного фонда «Тримай». На спектакле никто из артистов и организаторов ничего не зарабатывает, наоборот, команда каждый раз пытается закрывать сборы для военных.

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В прошлом году этот спектакль несколько раз показывали на разных одесских локациях – в Летнем театре, в паркинге стадиона «Черноморец». Каждый раз творческая команда трансформировала и усовершенствовала его. Пора показать Metanoia еще раз и снова помочь ВСУ, –

добавляет глава фонда «Тримай» Юлия Федорова.

В прошлом году благодаря Metanoia собрали на батареи к дрону для морпехов. На этот раз все донаты пойдут на FPV-дроны для военных 36-й бригады. Поэтому организаторы делают вход за донат от 100 грн в поддержку ВСУ. Все желающие попасть на спектакль могут зарегистрироваться по номеру +380953978294.

С 17:00 волонтеры будут показывать в театре выставку артефактов современной войны «Несокрушимость». В программе также благотворительный аукцион «Ради Победы» и розыгрыш призов от БФ «Держи», а также неформальная встреча с творческой группой перформанса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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