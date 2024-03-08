В Одесі побудують новий бюветний комплекс: де саме

7 березня відбулась зустріч у приміщенні Пересипської райадміністрації, спільно з представниками Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон та депутатами Одеської міської ради. Під час заходу були представлені основні проєктні рішення, пов’язані із будівництвом бювету.

Місцеві мешканці, що взяли участь у зустрічі, висловили позитивну реакцію та підтримку ініціативи щодо створення бюветного комплексу в сквері біля кінотеатру «Зоряний». Вони відзначили, що такий об’єкт не лише забезпечить їх чистою питною водою, а й стане альтернативним джерелом водозабезпечення у разі надзвичайних ситуацій.

Працюючі бювети в Одесі

Наразі в Одесі налічується 18 бюветів, які працюють щодня з 08:00 до 20:00. Розташовані вони за наступними адресами:

Приморський район

​Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю;

​Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю;

​Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​Академічна, 30ю.

Київський район

​Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Малиновський район

​Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю;

​Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Суворівський район

​Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

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