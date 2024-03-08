Новини Одеси та Одеської області

В Одесі побудують новий бюветний комплекс: де саме

В Одесі побудують новий бюветний комплекс: де саме

Новий бюветний комплекс в Одесі з’явиться в сквері «Зоряний». Його проєктування та будівництво вже розпочато Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. Про це повідомляє Одеська міська рада.

7 березня відбулась зустріч у приміщенні Пересипської райадміністрації, спільно з представниками Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон та депутатами Одеської міської ради. Під час заходу були представлені основні проєктні рішення, пов’язані із будівництвом бювету.

Місцеві мешканці, що взяли участь у зустрічі, висловили позитивну реакцію та підтримку ініціативи щодо створення бюветного комплексу в сквері біля кінотеатру «Зоряний». Вони відзначили, що такий об’єкт не лише забезпечить їх чистою питною водою, а й стане альтернативним джерелом водозабезпечення у разі надзвичайних ситуацій.

Працюючі бювети в Одесі

Наразі в Одесі налічується 18 бюветів, які працюють щодня з 08:00 до 20:00. Розташовані вони за наступними адресами:

Приморський район

  • ​Старо-Базарний сквер, 3ю;
  • ​Гагаріна проспект, 33ю;
  • ​Академічна, 11ю;
  • ​Ольгіївська, 37ю;
  • ​Старопортофранківська, 105ю;
  • ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);
  • ​Академічна, 30ю.

Київський район

  • ​Фонтанська дорога, 16ю;
  • ​Адміральський проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Малиновський район

  • ​Космонавтів, 15ю;
  • ​Михайлівська площа, 19ю;
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю;
  • ​Дальницька, 25ю;
  • ​Інглезі, 1ю.

Суворівський район

  • ​Кримська, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Читайте також: Вода з одеських бюветів: чи відповідає вона нормам?

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk