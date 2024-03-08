В Одесі побудують новий бюветний комплекс: де саме

Новий бюветний комплекс в Одесі з’явиться в сквері «Зоряний». Його проєктування та будівництво вже розпочато Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. Про це повідомляє Одеська міська рада.
7 березня відбулась зустріч у приміщенні Пересипської райадміністрації, спільно з представниками Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон та депутатами Одеської міської ради. Під час заходу були представлені основні проєктні рішення, пов’язані із будівництвом бювету.
Місцеві мешканці, що взяли участь у зустрічі, висловили позитивну реакцію та підтримку ініціативи щодо створення бюветного комплексу в сквері біля кінотеатру «Зоряний». Вони відзначили, що такий об’єкт не лише забезпечить їх чистою питною водою, а й стане альтернативним джерелом водозабезпечення у разі надзвичайних ситуацій.
Працюючі бювети в Одесі
Наразі в Одесі налічується 18 бюветів, які працюють щодня з 08:00 до 20:00. Розташовані вони за наступними адресами:
Приморський район
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю (працює до 18:00);
- Академічна, 30ю.
Київський район
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Малиновський район
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
Суворівський район
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
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