Одеській області загрожують 6-годинні відключення світла, – прогноз експерта (відео)

Про це заявив в ефірі «Еспресо» голова правління Асоціації «Нафта та Газ України», експерт із енергетики Андрій Закревський.

За словами експерта, через низькі показники маневрової генерації електроенергії, Україні залишилося лише 12% від загального обсягу, який був ще місяць тому, тобто лише базова електрогенерація (атомні електростанції).

«Наступного року ми маємо 12 областей України, в яких гарантовано будуть відключення електроенергії понад шість годин на добу. А якщо ми не зробимо додаткових перетинів через Дніпро, то будуть чотири області без електроенергії»,

– додав Закревський.

За його даними, крім Одеської, відключення будуть також у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Також експерт зазначив, що після ворожих ударів вдалося відновити два єдині трансформаторні вузли на півдні країни, але вони перебувають під загрозою.

«Звичайно, по цих вузлах ударять. У Миколаївській, Херсонській та Одеській областях не буде світла взимку, бо ми там не розосередили ці вузли. Відразу можу сказати, що ворог 100% вдарить по них, а ще битиме по перетинах, які йдуть через Київ і далі через Дніпро»,

– сказав Закревський.

Експерт наголосив на необхідності швидких дій для забезпечення електроенергії в цих областях, щоб уникнути кризової ситуації в зимовий період.

Нагадаємо, раніше в компанії «Укренерго» попередили, що сьогодні, 18 квітня, протягом усього дня у всіх регіонах України можуть діяти обмеження споживання електроенергії.