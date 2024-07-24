В Одесі побільшало на 3 сквери: де шукати

Так, список скверів Київського та Приморського районів м. Одеси було доповнено такими скверами:

сквер у районі вул. Героїв Крут, 1 кут Люстдорфської дороги, 88Б, 78;

сквер у районі вул. Дача Ковалевського, пров. 1-й Амундсена, вул. Вєтрова;

сквер, розташований в межах вулиць Світлої, Шовкуненка та Сонячної.

Ще на тему: В Одесі з’явилося два нових сквери

«Внесення зазначених зелених зон до переліку скверів та подальше встановлення їх кордонів дозволить зберегти зелені зони загального користування міста, запобігання рейдерським захопленням та подальшу їх забудову, а також проведення благоустрою та створення комфортного середовища для відпочинку населення», – зазначають у міськраді.

Наступним кроком стане розробка технічної документації щодо проведення інвентаризації земель цих скверів та встановлення їх кордонів.

Читайте також: Сад каменів : зелена краса поблизу Привозу (фоторепортаж).