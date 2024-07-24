В Одесі побільшало на 3 сквери: де шукати

В Одесі побільшало на 3 сквери: де шукати

В Одесі з’являться три нові сквери. Відповідні рішення було ухвалено депутатським корпусом Одеської міської ради, повідомляє прес-служба мерії.

Так, список скверів Київського та Приморського районів м. Одеси було доповнено такими скверами:

  • сквер у районі вул. Героїв Крут, 1 кут Люстдорфської дороги, 88Б, 78;
  • сквер у районі вул. Дача Ковалевського, пров. 1-й Амундсена, вул. Вєтрова;
  • сквер, розташований в межах вулиць Світлої, Шовкуненка та Сонячної.

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«Внесення зазначених зелених зон до переліку скверів та подальше встановлення їх кордонів дозволить зберегти зелені зони загального користування міста, запобігання рейдерським захопленням та подальшу їх забудову, а також проведення благоустрою та створення комфортного середовища для відпочинку населення», – зазначають у міськраді.

Наступним кроком стане розробка технічної документації щодо проведення інвентаризації земель цих скверів та встановлення їх кордонів.

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