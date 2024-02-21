В Одесі з’явилося два нові сквери

Таке рішення було ухвалено сьогодні, у середу, 21 лютого 2024 року, на черговій сесії Одеської міської ради.

Як розповів депутат міськради Петро Обухов, який був присутній на сесії, відтепер офіційними скверами визнано:

Зелена зона з будинком на Люстдорфській дорозі, 88Б (біля перехрестя з вулицею Героїв Крут); На Дачі Ковалевського в районі 1-го провулку Амундсена та вулиці Вєтрова – в районі пляжу дитячого табору «Вікторія».

«Тепер ці території захищені від забудови», – запевнив депутат.

Ще трьом скверам визначили межі. Це:

так званий Русланівський парк на проспекті Небесної Сотні, 57 на площі 0,43 га;

сквер на 9-й станції Великого Фонтану, в якому стоїть композиція «Викрадення Європи», площею 0,9 га;

сквер між вулицею Балківською та спуском Степана Олійника (0,3 га).

У той же час, як повідомлялося раніше, в Одесі за втручання прокуратури визнали недійсним і розірвали договір на капітальний ремонт скверу «Регенсбург» за бюджетні кошти на суму майже 38 млн гривень, визнавши його ув’язненим з порушенням процедури закупівлі.

Днями в цьому сквері побувала кореспондент «Одеського життя» і побачила дуже гнітючу картину: сквер «Регенсбург» перетворився на пустир зі слідами колишнього ремонту.