В Одессе стало на 3 сквера больше: где искать

В Одессе стало на 3 сквера больше: где искать

В Одессе появятся три новых сквера. Соответствующие решения были приняты депутатским корпусом Одесского городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, список скверов Киевского и Приморского районов г. Одессы был дополнен следующими скверами:

  • сквер в районе ул. Героев Крут, 1 угол Люстдорфской дороги, 88Б, 78;
  • сквер в районе ул. Дача Ковалевского, пер. 1-й Амундсена, ул. Ветрова;
  • сквер, расположенный в пределах улиц Светлой, Шовкуненко и Солнечной.

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«Внесение указанных зеленых зон в перечень скверов и дальнейшее установление их границ позволит сохранить зеленые зоны общего пользования города, предотвращение рейдерских захватов и последующую их застройку, а также проведение благоустройства и создание комфортной среды для отдыха населения», – отмечают в горсовете.

Следующим шагом станет разработка технической документации о проведении инвентаризации земель этих скверов и установлении их границ.

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