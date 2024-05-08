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Сад каміння: зелена краса поблизу Привозу (фоторепортаж)

Сад каміння: зелена краса поблизу Привозу (фоторепортаж)

От тільки не треба одразу заперечувати: мовляв, яка там краса може бути поблизу Привозу? Може бути, і вже є! До того, місце, про яке ми вам розкажемо, не зовсім поруч з відомим ринком. Це – справжній сад каміння. Ну чи дуже схожий на нього.

Від Привозу треба пройти квартал, та опинитися поруч з кінотеатром на розі Пантелеймонівської та Старопортофранківської. Так, так, це те саме місце, де нещодавно вирували роботи, що створили свого часу неабиякі транспортні складності.

Сад камней в Одессе2
Сад камней в Одессе, камень и цветы
Сад камней в Одессе2
Сад камней в Одессе, зеленая зона
Сад камней в Одессе
Сад камней в Одессе

Є тут невеличкий круглий скверик, зазвичай не дуже прибраний, ще й з нещодавно розташованим на ньому «філіалом Староконки».

Риночок собі працює потихеньку. Людей тут мало. Та взагалі складається враження, що люди сюди приходять трішечки поспілкуватись. Ну а ще посидіти на лавках. Їх тут небагато, але все ж є…

Ремонт перехрестя давно закінчився. Щодо порядку у сквері, то не все так й погано. А от клумба посередині скверу – це і є той самий сад каміння. Треба тільки уважно придивитися. Бо ж каміння – у зелені та квітах, складається враження, що так і було все задумано: ви, мовляв, не пробігайте повз, а уважно придивіться.

Сад камней в Одессе4
Сад камней в Одессе5
Сад камней в Одессе, у Привоза
Сад камней в Одессе6
Сад камней в Одессе
Сад камней в Одессе8

Ми придивились. Таки краса: камінчики різні, великі й дуже великі, середні та навіть невеличкі, деякі треба ще пошукати, бо молода зелень немов оберігає цю кам’яну красу. Навіть є таке каміння, яке красується в зеленому вбранні, треба ще ближче підійти, аби роздивитися, що це таке: чи то грот якийсь, чи інша цікавинка.

Каміння тут усюди: така от декоративна родзинка на розі вулиць, де, до речі, люди зазвичай чи пробігають у справах, чи проїжджають собі, не вдивляючись в красу «саду каміння» по-одеськи…

Сад камней в Одессе9
Сад камней в Одессе10
Сад камней в Одессе11
Сад камней в Одессе12
Сад камней в Одессе13
Сад камней в Одессе14

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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