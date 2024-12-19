Новости Одессы и Одесской области

В Одессе планируют ввести программу энергоэффективности жилья

В Одессе планируют ввести программу энергоэффективности жилья

В Одессе стартует новая программа повышения энергоэффективности жилого фонда. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов во время сессии горсовета. Программа предусматривает финансовую поддержку жителей для утепления домов и установки солнечных электростанций.

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Муниципальная программа по энергоэффективности, которую планируют реализовать в Одессе, направлена на сокращение энергопотребления в жилых домах. Как сообщил Геннадий Труханов, жители города смогут получить безвозвратную финансовую помощь в размере 30% от стоимости работ.

Финансовая поддержка охватывает такие мероприятия, как утепление домов и установка солнечных электростанций. Это позволит не только снизить расходы на оплату коммунальных услуг, но и будет способствовать сохранению энергии в масштабах города.

Ожидается, что программа будет стимулировать одесситов к энергоэффективным решениям в своих домах. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета, что стало возможным благодаря принятому на сессии решению.

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