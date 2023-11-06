Одеса після обстрілу: з’явилися нові дані про постраждалих та руйнування (фото)

У мерії Одеси повідомили, що внаслідок ракетно-дронової атаки постраждали 32 житлові будинки: у Приморському районі міста – 10, у Хаджибейському – 22.

Також пошкоджено інфраструктуру, художній музей, понад два десятки автомобілів. Після обстрілу виникли пожежі у двох будинках, а в селі Усатове пошкоджено приватний будинок.

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Рятувальники вночі надавали жителям психологічну допомогу.

Для ліквідації пожеж у порту було задіяно 28 пожежників та 7 одиниць пожежної техніки.

Внаслідок удару по Одещині 8 людей отримали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох із осколковими пораненнями госпіталізували. Їхній стан стабільний.

На місцях подій правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин росіян.

Зараз у художньому музеї, який постраждав від обстрілу, працює Комісія з обстеження об’єктів культурної спадщини.

Маємо заспокоїти суспільство з приводу колекції музею. Одеською обласною державною адміністрацією спільно з музеєм та ГО «Museum for change» наперед було евакуйовано велику частину колекції, так звані червона та жовта лінії. Інша частина експонатів знаходиться у сховищі. Полотна та картини цьогорічних виставок не постраждали, – повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

Допомога постраждалим

В Одесі зранку працює оперативний штаб по вул. Софіївська, 5.

У штабі можна отримати консультаційну допомогу щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення на відновлення вікон та дверей. Співробітники Приморської районної адміністрації разом із іншими комунальними службами на місці приймають заяви на оформлення зазначеної матеріальної допомоги.

Також мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Приморської районної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 134.