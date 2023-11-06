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Одеситам допоможуть відновити пошкоджене обстрілами житло: куди звертатися

Одеситам допоможуть відновити пошкоджене обстрілами житло: куди звертатися

Одеситам, чиє житло постраждало від ракетно-дронової атаки росіян 5 листопада, нададуть матеріальну допомогу. Для цього працюють оперативні штаби у Приморському та Хаджибейському районах.

На даний момент відомо, що в результаті російської атаки ввечері 5 листопада постраждали 32 житлові будинки: 10 – у Приморському районі міста та 22 будинки в Хаджибейському районі.

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Як повідомили у мерії Одеси, на місцях ліквідації наслідків ворожої атаки працюють міські оперативні штаби, які фіксують пошкодження та консультують мешканців щодо переліку документів для надання матеріальної допомоги щодо відновлення пошкодженого майна.

Хаджибейський район

У Хаджибейському районі штаб розгорнуто за адресою вул. Чернишевського, 92, він працюватиме найближчими днями з 8:00 до 17:00.

Співробітники Хаджибейської районної адміністрації разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви та консультують пакет документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги на відновлення вікон та дверей.

Крім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою вул. Генерала Петрова 22.

Час прийому: з 8:30 до 17:00
Телефони: (048)-734-95-28 або (048)-734-95-29

Приморський район

Оперативний штаб працює за адресою вул. Софіївська, 5.

У штабі можна отримати консультацію щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги для відновлення вікон та дверей. Заяви на допомогу приймають співробітники Приморської районної адміністрації разом із іншими комунальними службами.

Крім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Приморської районної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 134.

Час прийому: з 8:30 до 17:30
Телефон: (048) 705-75-00.

Як отримати допомогу

Матеріальну допомогу можна отримати на проведення заміни віконних блоків, заміну пошкодженого скління/склопакетів, заміну металевих вхідних дверей. Для цього необхідно надати пакет документів до районної адміністрації:

  • заяву від власника/користувача (у разі, якщо квартира не приватизована);
  • акт обстеження, заповнений та спільно підписаний власником житла, представниками ОСББ або керуючої компанії;
  • копія паспорта та податкового коду, правовстановлюючих документів на квартиру;
    надруковані чорно-білі фото всіх пошкоджень.

Бажано додати висновок фахівця із заміни вікон/скла/вхідних дверей (наприкінці необхідно чітко відзначити, чи потрібна заміна віконного блоку або тільки склопакетів, кількість та розміри).

Для мешканців інших районів алгоритм такий самий, але звертатися потрібно до своєї районної адміністрації.

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