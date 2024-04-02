В Одесі підрядник “збагатився” під час ремонту дитячого садка

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що керівник підприємства-підрядника привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі дитячого садка по вул. Балківській.

Підрядник вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт і підписав їх.

Зокрема, згідно з висновком експертизи, кількість замінених віконних прорізів на металопластикові блоки в актах завищено вдвічі. А покриття зі штучної трави та роботи з демонтажу і встановлення огорожі взагалі не виконувалися.

Унаслідок таких протиправних дій одеській громаді завдано понад 1,3 млн грн збитків.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підрядної організації за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами.

Правопорушнику загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.