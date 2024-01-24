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В Одесі підрядник привласнив понад чверть мільйона гривень на ремонт шкільного укриття

В Одесі підрядник привласнив понад чверть мільйона гривень на ремонт шкільного укриття

В Одесі судитимуть підрядника, який завищив вартість ремонту шкільного укриття у Пересипському районі та привласнив понад 270 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що підрядник при виконанні ремонту найпростішого укриття школи у Пересипському районі навмисно завищив обсяги фактично виконаних робіт, їх вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, що збільшило суму нібито витрачених коштів на ремонт бомбосховища.

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Загальна вартість робіт за договором складала 1,3 млн. гривень. Проте внаслідок таких дій підрядника на рахунок підприємства безпідставно перераховано ще понад 277 тисяч гривень.

Керівника підприємства-підрядника звинувачують у службовому підробленні та присвоєнні бюджетних коштів за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Справа направлена до суду.

Крім того, у службовій недбалості за ч. 1 ст. 367 КК України підозрюють інженера технагляду. Слідство щодо нього продовжується.

З метою відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди прокуратурою пред’явлено позов.

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Виктория Басок ПРОФІЛЬ

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