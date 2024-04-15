В Одесі хлопець накинувся з ножем на незнайомця за відмову купити алкоголь

Про подію поліцейським повідомили лікарі, які прибули за викликом очевидця.

Як розповіли в поліції Одеської області, компанія п’яних хлопців, яким у магазині не продали алкоголь, попросила незнайомих чоловіків придбати їм алкоголь. Ті відмовили, і молоді люди почали проявляти агресію. Один із незнайомців зробив їм зауваження, зав’язалася сварка, під час якої 18-річний молодик дістав із кишені розкладний ніж і вдарив ним чоловіка в живіт.

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Після чого хлопець намагався втекти, але йому завадив один з очевидців.

34-річного потерпілого госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням живота. За словами поліцейських, загрози його життю немає.

За скоєне молодику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.