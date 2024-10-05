В Одесі стане більше велосипедних маршрутів

Оскільки Одеса – це сучасне європейське місто, яке прагне розвитку велоінфраструктури, у місті розширюють велосипедні маршрути.
Про це повідомляє прес-служба мерії міста.
Зараз на території Одеси облаштовано 105,3 км велополос та 32,2 км. велосипедних доріжок.
Наявна велосеть дозволяє велосипедистам дістатися з Київського району до Приморського району двома маршрутами:
- 1-й маршрут: вул. Євгенія Чикаленко (Ак. Вільямса) – Люстдорфська дорога – пл. Трибуни Героїв (Толбухіна) – вул. Краснова – Середньофонтанська площа – просп. Лесі Українки (Гагаріна) – вул. Канатна – вул. Пирігівська;
- 2-й маршрут: вул. Довга – вул. Львівська – Фонтанська дорога – вул. Сегедська – вул. Канатна – вул. Пирігівська.
Крім цього, велосипедисти мають можливість здійснювати прогулянки Трасою здоров’я від 16-ї ст. Великого Фонтану до вул. Морехідний (8 ст. Великого Фонтану) та від Аркадії до пляжу «Ланжерон».
Раніше «Одеське життя» розповідало: Велосипедна Одеса: наскільки вона зручна і де безпечно пересуватися
А з Пересипського району велосипедисти можуть доїхати до Хаджибейського району проспектом Князя Володимира Великого (Добровольського) або по вул. 28-ї бригади (Паустовського) – вул. Семена Палія – Південній дорозі, далі по Миколаївській дорозі шляхом використання смуги для руху маршрутних транспортних засобів, на якій дозволено рух велосипедистів, та по вул. Отамана Головатого.
Від Пересипського мосту на вул. Балківській у велосипедистів є можливість дістатися Хаджибейського району (вул. Заньковецької, 6-а Степова).
У планах одеських комунальників (КУ «СМЕП») на найближчий рік – розширення веломережі ще на 30-40 кілометрів.
Фото прес-служби Одеської міськради