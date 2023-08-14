В Одесі під російський обстріл потрапило ще одне іноземне генконсульство

Сьогодні вночі, 14 серпня, під обстріл росіян потрапили цивільні об’єкти й житлові будинки в центрі міста. Також пошкоджень зазнала будівля генерального консульства республіки Вірменія.

В будинку генконсульства на вулиці Льва Толстого пошкоджений фасад й вибиті вікна. Усередині руйнувань немає. Консульство продовжує свою роботу, передає “УСІ”.

Ми продовжуємо працювати. В нас сьогодні заплановані прийоми, –

повідомив генеральний консул Вірменії в Одесі Гагік Айрапетян.

Це вже третє іноземне консульство, яке зазнає пошкоджень внаслідок російських атак. Так, раніше, в ніч на 20 липня, була пошкоджена будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки (КНР). А 23 липня постраждало консульство Греції.

Під час сьогоднішньої атаки у місті зазнало пошкоджень понад 200 будинків. Вибиті вікна, пошкоджена крівля в закладах освіти й медичних закладах. Вщент зруйновано гіпермаркет FOZZY.

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