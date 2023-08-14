Новини Одеси та Одеської області

В Одесі під російський обстріл потрапило ще одне іноземне генконсульство

В Одесі під російський обстріл потрапило ще одне іноземне генконсульство

Сьогодні вночі, 14 серпня, під обстріл росіян потрапили цивільні об’єкти й житлові будинки в центрі міста. Також пошкоджень зазнала будівля генерального консульства республіки Вірменія.

В будинку генконсульства на вулиці Льва Толстого пошкоджений фасад й вибиті вікна. Усередині руйнувань немає. Консульство продовжує свою роботу, передає “УСІ”.

Ми продовжуємо працювати. В нас сьогодні заплановані прийоми, –

повідомив генеральний консул Вірменії в Одесі Гагік Айрапетян.

Це вже третє іноземне консульство, яке зазнає пошкоджень внаслідок російських атак. Так, раніше, в ніч на 20 липня, була пошкоджена будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки (КНР). А 23 липня постраждало консульство Греції.

Під час сьогоднішньої атаки у місті зазнало пошкоджень понад 200 будинків. Вибиті вікна, пошкоджена крівля в закладах освіти й медичних закладах. Вщент зруйновано гіпермаркет FOZZY.

Читайте також: Знищений гіпермаркет та школа у центрі без вікон: Одеса оговтується після обстрілу (фоторепортаж)

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати