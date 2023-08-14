В Одессе под российские обстрелы попало еще одно иностранное генконсульство

Сегодня ночью, 14 августа, под обстрелы россиян попали гражданские объекты и жилые дома в центре города. Также повреждения получило здание генерального консульства республики Армения.

В доме генконсульства на улице Льва Толстого поврежден фасад и выбиты окна. Внутри разрушений нет. Консульство продолжает свою работу, передает «УСИ».

Мы продолжаем работать. У нас сегодня запланированы приемы, —

сообщил генеральный консул Армении в Одессе Гагик Айрапетян.

Это уже третье иностранное консульство, которое терпит повреждения в результате российских атак. Так, ранее в ночь на 20 июля было повреждено здание генерального консульства Китайской Народной Республики (КНР). А 23 июля пострадало консульство Греции.

Во время сегодняшней атаки в городе получили повреждения более 200 домов. Выбиты окна, повреждена кровля в учебных заведениях и медицинских учреждениях. Наголову разрушен гипермаркет FOZZY.

Читайте также: Уничтоженный гипермаркет и школа в центре без окон: Одесса приходит в себя после обстрела (фоторепортаж)