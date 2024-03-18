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В Одесі перенесено фестиваль документального кіно: нові дати

В Одесі перенесено фестиваль документального кіно: нові дати

Фестиваль документального кіно «Культура під час війни» в Одесі перенесено на пізніший термін у зв’язку з нещодавніми трагічними подіями та безпековою ситуацією. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці організаторів.

Нагадаємо, 15 березня 2024 року російські агресори двічі вдарили по Одесі балістичними ракетами. Удар припав на курортну зону і приватний сектор одеського узбережжя. Серед  загиблих колишній заступник Труханова, керівники Нацполіції.

Коли в Одесі пройде фестиваль документального кіно

фестиваль документального кіно

Нові дати показів будуть проходити з 26 по 30 березня. у культурному центрі УНІОН на вулиці Троїцька 43.

  • 26.03 о 18:30: відкриття кінофестивалю, показ фільму «Культура під час війни. Музеї».
  • 27.03 о 19:00: показ фільму «Культура під час війни. Захід».
  • 28.03 о 19:00: показ фільму «Культура під час війни. Північ».
  • 29.03 о 19:00: показ фільму «Культура під час війни. Схід».
  • 30.03 о 13:00: показ фільму «Культура під час війни. Південь».
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