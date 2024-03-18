В Одесі перенесено фестиваль документального кіно: нові дати

До Одеси не дістався британський міністр оборони Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс відмовився від поїздки до Одеси в рамках свого візиту до України, який він здійснив 7 березня 2024 року. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

КІНО НА ВИХІДНІ: 10 фільмів, які змагаються за головний Оскар-2024 Вже цієї неділі ми нарешті дізнаємося, які фільми отримають такі бажані золоті статуетки. Хоча останніми роками церемонія «Оскар» жорстко критикується, вона все одно лишається найпрестижнішою кінопремією у світі. Що ж цікавого ми побачимо цього року? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одесити зможуть подивитися кіно про українську культуру під час війни В Україні 19 лютого 2024 року розпочався фестиваль документального кіно «Культура під час війни», організований Представництвом ЄС в Україні у співпраці зі спільнотою Ukraїner. Це фінальна подія комунікаційної кампанії «Разом творимо. Разом зберігаємо», що інформує громадськість про підтримку Європейським Союзом української культури та мистецтва в часи війни. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ