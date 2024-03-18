В Одесі перенесено фестиваль документального кіно: нові дати

Фестиваль документального кіно «Культура під час війни» в Одесі перенесено на пізніший термін у зв’язку з нещодавніми трагічними подіями та безпековою ситуацією. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці організаторів.
Нагадаємо, 15 березня 2024 року російські агресори двічі вдарили по Одесі балістичними ракетами. Удар припав на курортну зону і приватний сектор одеського узбережжя. Серед загиблих колишній заступник Труханова, керівники Нацполіції.
Коли в Одесі пройде фестиваль документального кіно
Нові дати показів будуть проходити з 26 по 30 березня. у культурному центрі УНІОН на вулиці Троїцька 43.
- 26.03 о 18:30: відкриття кінофестивалю, показ фільму «Культура під час війни. Музеї».
- 27.03 о 19:00: показ фільму «Культура під час війни. Захід».
- 28.03 о 19:00: показ фільму «Культура під час війни. Північ».
- 29.03 о 19:00: показ фільму «Культура під час війни. Схід».
- 30.03 о 13:00: показ фільму «Культура під час війни. Південь».