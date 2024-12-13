В Одесі після обстрілу зникли світло і вода, електротранспорт стоїть

Як передають кореспонденти “Одеського життя”, без електропостачання залишилися південна частина міста (Таїрова) і центр, включно з Молдаванкою. Через це впав тиск води, місцями вона зникла зовсім. Не працює міський громадський електротранспорт – стоять трамваї і тролейбуси.

При цьому ДТЕК “Одеські електромережі” не вводив екстрених відключень. Там лише повідомили про оновлення стабілізаційних графіків. Нові – більш жорсткі. Одеситам доведеться цього дня провести без світла більше часу. Перейдіть за посиланням, щоб переглянути нові графіки.

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