Новини Одеси та Одеської області

В Одесі після обстрілу зникли світло і вода, електротранспорт стоїть

В Одесі після обстрілу зникли світло і вода, електротранспорт стоїть

Вранці, 13 грудня 2024 року, російська армія обстріляла ракетами об’єкти української енергетики. Постраждала й інфраструктура в Одеській області. У частині Одеси зникло світло, є проблеми з водою, не ходять трамваї та тролейбуси.

Як передають кореспонденти “Одеського життя”, без електропостачання залишилися південна частина міста (Таїрова) і центр, включно з Молдаванкою. Через це впав тиск води, місцями вона зникла зовсім. Не працює міський громадський електротранспорт – стоять трамваї і тролейбуси.

При цьому ДТЕК “Одеські електромережі” не вводив екстрених відключень. Там лише повідомили про оновлення стабілізаційних графіків. Нові – більш жорсткі. Одеситам доведеться цього дня провести без світла більше часу. Перейдіть за посиланням, щоб переглянути нові графіки.

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