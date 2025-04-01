Закупівлю провели у форматі рамкової угоди. Участь у торгах взяли три компанії: ТОВ «Фабрика смаку», «Тонар К» та «Ольга». Переможцем визначили «Фабрику смаку», і наразі угода очікує на підписання.

Рамкова угода дозволяє замовникам обирати постачальників для довготривалої співпраці. Такий формат закупівель передбачає відкриті торги з обов’язковою публікацією англійською мовою. Контракт може укладатися терміном до чотирьох років.

ТОВ «Фабрика смаку» зареєстроване у травні 2015 року зі статутним капіталом 1 тисяча гривень. Через два місяці після реєстрації компанія отримала перші замовлення на організацію харчування в одеських лікарнях. Її директором та власником є Ігор Левінзон.Раніше ми повідомляли, що В Одесі створили раду з питань національної ідентичності