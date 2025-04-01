Закупку провели в формате рамочного соглашения. Участие в торгах приняли три компании: ООО «Фабрика вкуса», «Тонар К» и «Ольга». Победителем определили «Фабрику вкуса», и сейчас соглашение ожидает подписания.

Рамочное соглашение позволяет заказчикам выбирать поставщиков для долговременного сотрудничества. Такой формат закупок предусматривает открытые торги с обязательной публикацией на английском языке. Контракт может заключаться сроком до четырех лет.

ООО «Фабрика вкуса» зарегистрировано в мае 2015 года с уставным капиталом 1 тысяча гривен. Через два месяца после регистрации компания получила первые заказы на организацию питания в одесских больницах. Ее директором и владельцем является Игорь Левинзон.

Ранее мы сообщали, что В Одессе создали совет по вопросам национальной идентичности