В Одесі облаштували спеціальне паркування для людей з інвалідністю (фоторепортаж)

Наразі люди з інвалідністю мають можливість приїхати до моря та зручно припаркувати свій транспортний засіб, повідомляє прес-служба мерії міста.

На ділянці, що веде до майданчика, встановили огороджувальні стовпчики, що запобігають заїзду авто на зелену зону та тротуар.

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Крім того, встановлені стовпчики, що розділяють транспортні потоки та запобігають неналежному паркуванню авто.

Також варто зазначити, що залишати свої машини в цьому місці зможуть лише люди з інвалідністю, для яких це паркування безкоштовне. А за користування інклюзивним паркуванням без жодних на це підстав покладається штраф у розмірі 1020-1700 грн при першому порушенні та 2550 у разі повторного порушення.

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Фото Одеської міськради