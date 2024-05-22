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В Одесі облаштували спеціальне паркування для людей з інвалідністю (фоторепортаж)

В Одесі облаштували спеціальне паркування для людей з інвалідністю (фоторепортаж)

В Одесі фахівці комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» (КУ «СМЕП») облаштували інклюзивне паркування на 10-й станції Великого Фонтану.

Наразі люди з інвалідністю мають можливість приїхати до моря та зручно припаркувати свій транспортний засіб, повідомляє прес-служба мерії міста.

"Інклюзивне

Інклюзивне паркування в Одесі біля пляжу

На ділянці, що веде до майданчика, встановили огороджувальні стовпчики, що запобігають заїзду авто на зелену зону та тротуар.

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Крім того, встановлені стовпчики, що розділяють транспортні потоки та запобігають неналежному паркуванню авто.

Інклюзивне паркування в Одесі, стовпчики

В Одесі облаштували інклюзивне паркування

Також варто зазначити, що залишати свої машини в цьому місці зможуть лише люди з інвалідністю, для яких це паркування безкоштовне. А за користування інклюзивним паркуванням без жодних на це підстав покладається штраф у розмірі 1020-1700 грн при першому порушенні та 2550 у разі повторного порушення.

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Фото Одеської міськради

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