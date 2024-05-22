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В Одессе обустроили специальную парковку для людей с инвалидностью (фоторепортаж)

В Одессе обустроили специальную парковку для людей с инвалидностью (фоторепортаж)

В Одессе специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») обустроили инклюзивную парковку на 10-й станции Большого Фонтана.

Теперь люди с инвалидностью имеют возможность приехать к морю и удобно припарковать свое транспортное средство, сообщает пресс-служба мэрии города.

Инклюзивная парковка в Одессе, 10 ст. Фонтана

Инклюзивная парковка в Одессе возле пляжа

На участке, ведущем к площадке, установили ограждающие столбики, предотвращающие заезд авто на зеленую зону и тротуар.

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Кроме того, установлены столбики, разделяющие транспортные потоки и предотвращающие ненадлежащую парковку авто.

Инклюзивная парковка в Одессе, столбики

В Одессе обустроили инклюзивную парковку

Также стоит отметить, что оставлять свои машины в этом месте смогут только люди с инвалидностью, для которых эта парковка бесплатна. А за пользование инклюзивной парковкой без всяких на это оснований полагается штраф в размере 1020-1700 грн при первом нарушении и 2550 в случае повторного нарушения.

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