В Одессе обустроили специальную парковку для людей с инвалидностью (фоторепортаж)

Теперь люди с инвалидностью имеют возможность приехать к морю и удобно припарковать свое транспортное средство, сообщает пресс-служба мэрии города.

На участке, ведущем к площадке, установили ограждающие столбики, предотвращающие заезд авто на зеленую зону и тротуар.

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Кроме того, установлены столбики, разделяющие транспортные потоки и предотвращающие ненадлежащую парковку авто.

Также стоит отметить, что оставлять свои машины в этом месте смогут только люди с инвалидностью, для которых эта парковка бесплатна. А за пользование инклюзивной парковкой без всяких на это оснований полагается штраф в размере 1020-1700 грн при первом нарушении и 2550 в случае повторного нарушения.

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Фото Одесского горсовета