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В Одесі намагалися спалити магазин із людиною: що загрожує паліям

В Одесі намагалися спалити магазин із людиною: що загрожує паліям

Двоє одеситів увечері підійшли до магазину будівельних матеріалів на вулиці Маршала Малиновського і кинули в нього пластикову пляшку з легкозаймистою речовиною. Коли почалася пожежа, чоловіки втекли. На щастя, ніхто не постраждав.

Пригода сталася у березні цього року. Про підпал магазину в поліцію повідомили одесити, які опинилися поряд із місцем злочину, повідомили у поліції Одеської області.

У момент підпалу у приміщенні знаходився орендодавець. Він і небайдужі громадяни одразу почали гасити пожежу, на допомогу їм прибули пожежники. На щастя, ніхто не постраждав. Вогонь встиг пошкодити лише зовнішні ролети магазину.

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Одного зловмисника поліцейські затримали того ж вечора, а його спільника, якому вдалося втекти, розшукали протягом доби. Це мешканці Одеси 39-ти та 26-ти років.

“Під час огляду місця події ми вилучили пластикову пляшку зі слідами продукту горіння та запальничку, а у фігурантів – одяг, у якому вони були на місці злочину, та мобільні телефони з листуваннями про намір підпалити магазин”, – розповіли в поліції.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Наразі чоловіки перебувають під вартою. Мотиви злочину правоохоронці встановлюватимуть під час досудового розслідування.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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