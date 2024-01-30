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На Одещині затримали любителя підпалювати чужі автівки 

На Одещині затримали любителя підпалювати чужі автівки 

Мешканець одного із сіл Дальницької громади Одеського району вчинив підпал чужого майна – колесо автівки та стілець на сходовому майданчику гуртожитку. За скоєний злочин чоловікові загрожує до 10 років в’язниці.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, нетверезий містянин на парковці біля одного з гуртожитків підпалив колесо автомобіля дружини свого товариша, з яким перебував у неприязних стосунках. Після чого зайшов до будівлі гуртожитку і на сходовому майданчику першого поверху підпалив дерев’яний стілець.

підпал у гуртожитку

Після підпалу чужого майна чоловік втік з місця події. Але займання вчасно помітили мешканці гуртожитку та загасили його. Обійшлося без постраждалих, однак майно було пошкоджене. Сума збитків наразі встановлюється.

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Правоохоронцям вдалося протягом декількох годин встановили палія. Його затримали.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

В суді стосовно зловмисника розглядається ще одна справа за аналогічний злочин. Тоді він у нетверезому стані підпалив автівку свого приятеля.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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