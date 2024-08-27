В Одесі від влучання блискавки спалахнув купол монастиря (фото)

Уранці, 27 серпня, в Одесі під час грози загорівся дах Свято-Іверського чоловічого монастиря, розташованого на проспекті Небесної Сотні. Пожежу гасили майже півсотні рятувальників.
Сьогодні під час грози від прямого попадання блискавки сталася пожежа в куполі Іверського чоловічого монастиря. рятувальники спрацювали за підвищеним номером виклику, повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.
Складність гасіння пожежі полягала у відсутності шляхів під’їзду для великогабаритного пожежного транспорту.
За допомогою автоколінчастого підйомника 49 рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу на площі 20 м2, і запобігти поширенню вогню на всю будівлю.
Загиблих і постраждалих, на щастя, немає.