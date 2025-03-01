Як пояснили у прес-службі мерії міста, це необхідна щорічна процедура для цього виду дерев, яка традиційно проводиться наприкінці зими, до початку вегетації.

«Софори, які прикрашають Театральну площу, були висаджені 25 вересня 1895 року. Цього року деревам виповниться 130 років. Ці японські софори відносяться до державних ботанічних пам’яток природи місцевого значення», – розповіли у прес-службі міськради.

Софора японська – листопадне дерево, що досягає у себе на батьківщині (Японія, Китай, Корея) до 20-30 м у висоту, а в середніх широтах – не більше 10-12 м, має кулясту крону та потужну кореневу систему. Цей вид дерева відноситься до довгожителів і може прожити 500 років і більше. В Одесі софору почали використовувати для озеленення у 20-х роках ХІХ століття.

З початку лютого озеленювачі розпочали роботи з омолоджуючої підрізки софор по всьому місту. Роботи виконуються вручну за допомогою секатора. Справа в тому, що плавуча форма крони для японської софори не є природною, а створюється штучно руками озеленювачів, і саме цим обумовлена ​​необхідність регулярного підрізування цього дерева.

Загалом цього року «Міськзелентрест» планує провести формувальне обрізання 424 дерев плакучої форми до Міськсаду, на Театральній площі, парку ім.Т.Г. Шевченка, гідропарку «Лузанівка» та інших об’єктах підприємства.

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Фото прес-служби Одеської міськради