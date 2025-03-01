Как пояснили в пресс-службе мэрии города, это необходимая ежегодная процедура для этого вида деревьев, которая традиционно проводится в конце зимы, к началу вегетации.

«Софоры, украшающие Театральную площадь, были высажены 25 сентября 1895 года. В этом году деревьям исполнится 130 лет. Эти японские софоры относятся к государственным ботаническим памятникам природы местного значения», – рассказали в пресс-службе горсовета.

Софора японская – листопадное дерево, достигающее у себя на родине (Япония, Китай, Корея) до 20-30 м в высоту, а в средних широтах – не более 10-12 м, имеет шаровидную крону и мощную корневую систему. Этот вид дерева относится к долгожителям и может прожить 500 лет и более. В Одессе софору начали использовать для озеленения в 20-х годах XIX века.

С начала февраля озеленители начали работы по омолаживающей подрезке софор по всему городу. Работы производятся вручную с помощью секатора. Дело в том, что плавучая форма кроны для японской софоры не является естественной, а создается искусственно руками озеленителей, и именно этим обусловлена необходимость в регулярной подрезке этого дерева.

Всего в этом году «Горзелентрест» планирует провести формовочную обрезку 424 деревьев плакучей формы в Горсаду, на Театральной площади, парке им.Т.Г. Шевченко, гидропарке «Лузановка» и других объектах предприятия.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета