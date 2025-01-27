подрезка деревьев
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Роботи розпочалися ще 6 січня 2025 року. Зараз бригади комунальних служб використовують великогабаритну техніку, що частково обмежує рух транспорту на ділянках, де проводиться обрізка. Завершити підрізування планують до середини лютого 2025 року.

підрізання дерев

Водіїв закликають не залишати автомобілі під деревами на час робіт, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки. Відповідні знаки встановлюються на ділянках, де проводяться роботи, для попередження учасників дорожнього руху.

підрізання дерев

Мешканцям рекомендується враховувати можливі затримки в русі під час планування своїх маршрутів через Французький бульвар.

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