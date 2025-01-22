Варварски обрезали деревья на Таирова
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Як повідомили у прес-службі відомства, 20 січня 2025 року в Одесі на вулиці Академіка Корольова, 56 у мікрорайоні Таїрова невідомі провели варварське обрізання восьми дерев. Про інцидент стало відомо зі слів місцевих мешканців.

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В Одесі варварськи обрізали дерева

«У ході перевірки фактів, викладених у звернення, екоінспектори виявили пошкодження 2 акацій та 6 горіхів до ступеня припинення росту – скелетні гілки цих дерев були обрізані більш ніж на 50% від їхньої загальної кількості у кроні. Розмір завданих збитків склав 5077 гривень», – розповіли в екоінспекції.

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Наразі інспектори готують матеріали для передачі до правоохоронних органів з метою встановлення винних та подальшого притягнення їх до відповідальності.

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