Как сообщили в пресс-службе ведомства, 20 января 2025 года в Одессе по улице Академика Королева, 56 в микрорайоне Таирова неизвестные провели варварскую обрезку восьми деревьев. Об инциденте стало известно со слов местных жителей.

«В ходе проверки фактов, изложенных в обращении, экоинспекторы обнаружили повреждение 2 акаций и 6 орехов до степени прекращения роста – скелетные ветви этих деревьев были обрезаны более чем на 50% от их общего количества в кроне. Размер нанесенного ущерба составил 5077 гривен», – рассказали в экоинспекции.

Сейчас инспекторы готовят материалы для передачи в правоохранительные органы с целью установления виновных и дальнейшего привлечения их к ответственности.

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