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В Одесі на Сегедській Toyota наїхала на жінку

В Одесі на Сегедській Toyota наїхала на жінку

У Приморському районі Одеси, на вулиці Сегедській, сталася ДТП, в якій постраждала жінка. Поліцейські встановлюють обставини події.

За інформацією управління Нацполіції в Одеській області, ввечері п’ятниці, 29 березня 2024 року, водій автомобіля Toyota здійснив наїзд на жінку, коли та перетинала проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом.

У результаті одеситка отримала політравму та черепно-мозкову травму та була госпіталізована.

Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

На місці події працювали слідчі відділу з розслідування ДТП слідчого управління ГУНП на Одещині.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тілесне ушкодження, що потерпів середньої тяжкості).

Раніше повідомлялося, що У Великому Дальнику перекинулася вантажівка, через що рух транспорту через село сьогодні був утруднений.

А на початку березня на трасі Київ – Одеса водій автопоїзда збив жінку на смерть.

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