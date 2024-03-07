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ДТП в Одеській області: під колесами автопоїзда загинула жінка

ДТП в Одеській області: під колесами автопоїзда загинула жінка

На трасі Київ – Одеса автопоїзд збив жінку, яка переходила дорогу недалеко від пішохідного переходу. Травми виявилися смертельними.

Смертельна ДТП сталася близько 16-ї години 6 березня в Березівському районі Одеської області.

У поліції Одеської області повідомили, що водій автопоїзда поблизу села Малинівка наїхав на місцеву жительку, коли та почала перебігати дорогу в невстановленому місці, неподалік від пішохідного переходу.

Від отриманих травм жінка загинула.

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Перевірка водія на стан сп’яніння слідів алкоголю не виявила.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Встановлюються повні обставини події.

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