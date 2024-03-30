В Одессе на Сегедской Toyota наехала на женщину

По информации управления Нацполиции в Одесской области, вечером пятницы, 29 марта 2024 года, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на женщину, когда та пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В итоге одесситка получила политравму и черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

Водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.

На месте происшествия работали следователи отдела по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области.

Решается вопрос об открытии криминального производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение).

Ранее сообщалось, что в Большом Дальнике перевернулся грузовик, отчего движение транспорта через село сегодня было затруднено.

А в начале марта на трассе Киев – Одесса водитель автопоезда сбил женщину насмерть.