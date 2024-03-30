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До уваги водіїв: у Великому Дальнику утруднено рух через ДТП з вантажівкою

До уваги водіїв: у Великому Дальнику утруднено рух через ДТП з вантажівкою

Сьогодні, у суботу, 30 березня 2024 року, рух транспорту через село Великий Дальник Одеського району утруднений через ДТП: вранці там перекинулася вантажівка.

За даними обласного управління поліції, близько 8 години вантажний автомобіль «MAN», рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з управлінням, внаслідок чого перекинувся на узбіччя.

На місці працюють поліцейські. Попередньо за медичною допомогою ніхто не звертався.

Наразі рух транспорту здійснюється однією смугою, інформують правоохоронці.

Водіїв просять врахувати цю інформацію та бути уважними на дорозі.

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