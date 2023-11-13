Під Одесою п’яний водій «BMW» потрапив у ДТП: постраждала 3-річна дитина

ДТП сталося увечері, 12 листопада, у селі Троїцьке, повідомили у поліції Одеської області.

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Поліцейські встановили, що водій автомобіля BMW, рухаючись у напрямку села Яськи, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Внаслідок зіткнення травмувався трирічний син водія «ВАЗу». Хлопчика було доставлено до лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом правої стегнової кістки.

Водії обох автомобілів не постраждали. Їх перевірили на стан сп’яніння – водій BMW виявився п’яним, в його організмі виявили 2,59 проміле алкоголю, другий водій був тверезий.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Винуватцеві аварії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Слідчі помістили транспортні засоби на штрафмайданчик і призначили низку експертиз.