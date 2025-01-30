За попередніми даними, забруднення вже досягло узбережжя Одеси, що спричинило необхідність термінових заходів для мінімізації наслідків. Адміністрація морських портів України оголосила тендер на закупівлю спеціального обладнання, яке дозволить локалізувати поширення нафтопродуктів. Загальна вартість закупівель складе 4,43 мільйона гривень.
Окрім бонових загороджень, планується придбати причальні кінці та буксирні траверси, необхідні для безпечного маневрування в акваторії порту. Експерти зазначають, що подібне обладнання швидко зношується, тому його оновлення є регулярною практикою. Враховуючи масштаби забруднення, нові засоби мають забезпечити ефективніший захист водної акваторії.Раніше ми розповідали, що на одеському узбережжі знову знайшли сліди мазуту (фото)