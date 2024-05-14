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У житловому масіві “Райдужний” електросамокат знищив квартиру (відео)

У житловому масіві “Райдужний” електросамокат знищив квартиру (відео)

У селі Лиманка під Одесою понад 30 рятувальників гасили вогонь, який поширився на всю квартиру в житловому масиві «Райдужний». Причиною пожежі став самокат, який стояв на зарядці.

Подробиці події повідомили у ГУ ДСНС на Одещині.

Повідомлення про пожежу по вулиці Гранітна до Служби порятунку надійшло вчора, 13 травня, о 21:45.

Після прибуття рятувальників було встановлено, що горить квартира на 3-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку у житловому масиві “Райдужний”. Через значну задимленість рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння пожежі сходами з верхніх поверхів було евакуйовано 7 людей.

О 22:15 пожежу було ліквідовано на площі 30 м2.

Внаслідок пожежі постраждав 69-річний господар квартири – він отримав опіки лівої руки, але від госпіталізації відмовився.

Імовірною причиною пожежі стало коротке замикання електросамокату під час заряджання.

Від ДСНС залучалося 12 одиниць техніки та 31 пожежний.

Рятувальники показали жахливі наслідки пожежі, квартира практично повністю вигоріла.

Раніше на Новій пошті розповіли, що знищила російська ракета на складі в Одесі.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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