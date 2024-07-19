На Привозі натовп напав на поліцейських – тим довелося стріляти

Сьогодні в районі Привозу відбувалося переслідування чоловіка і, коли поліцейські його затримали, їхній автомобіль оточив натовп людей. Один із правоохоронців забризкав жінку газовим балончиком і відкрив стрілянину в повітря.

Подію прокоментували в патрульній поліції Одеської області.

Сьогодні в Одесі біля ринку Привоз патрульні зупинили автомобіль BMW. За словами правоохоронців, водій був у стані наркотичного сп’яніння. Чоловік нецензурно висловлювався, чинив опір, пройти огляд відмовлявся.

“Біля службового авто зібрався натовп людей, які намагалися допомогти чоловікові втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг. Патрульний застосував щодо порушниці спецзасіб – балончик із газом подразнювальної дії, витягнув пістолет і використав його для виклику допоміжних сил”, – розповіли патрульні.

Під час бійки водій намагався втекти. Його та ще двох осіб доставили у відділення поліції.

У поліції Одеської області додали, що “внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг”.

Наразі на місце події направлено додаткові наряди поліції.

Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють, що чоловіка намагалися затримати з метою доставити в ТЦК і СП для перевірки військово-облікових даних. Навколишні вважали такі дії примусовою мобілізацією і “заступилися” за нього: заблокували поліцейське авто і спробували “відбити” чоловіка в поліцейських.