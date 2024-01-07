В Одесі на Балківській зіткнулися вантажівка та легковик – постраждала дитина (фото)

За інформацією обласного управління поліції, зіткнення вантажівки Mercedes-Benz і легковика Honda Civic сталося, коли обидва, рухаючись в одному напрямку різними смугами, почали перебудовуватися. Зіткнувшись з вантажівкою, легковик зачепив автомобіль Mercedes-Benz Vito, який був запаркований за межами проїжджої частини дороги.

У ДТП постраждав п’ятирічний хлопчик, пасажир Honda Civic – медики діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму, забій шийного відділу хребта та тупі травми живота та грудної клітки. Решта учасників автопригоди не постраждала. Усі водії на момент аварії були тверезі.

Обставини ДТП встановлюють поліцейські.

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