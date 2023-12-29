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На трасі Одеса-Рені легковик влетів у вантажівку: є загиблий і постраждалі

На трасі Одеса-Рені легковик влетів у вантажівку: є загиблий і постраждалі

На жаль, не лише російський терор вбиває мешканців Одещини. Одна людина загинула, а ще двоє постраждали внаслідок ДТП, яке сталося вдень 29 грудня на трасі Одеса-Рені.

Як повідомили у прес-службі поліції Одеської області, мешканець села Миколаївка-Новоросійська, перебуваючи за кермом ВАЗ та рухаючись у напрямку Сарати, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з вантажівкою МАN, якою керував мешканець Черкаської області.

Внаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув, а двоє його пасажирів – чоловіка та жінка госпіталізовано до лікарні з травмами голови.

Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння – чоловік був тверезий.

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Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби помістили на арештмайданчик і призначили низку експертиз.

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