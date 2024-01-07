В Одессе на Балковской столкнулись грузовик и легковушка – пострадал ребенок (фото)

По информации областного управления полиции, столкновение грузовика Mercedes-Benz и легковушки Honda Civic случилось, когда оба, двигаясь в одном направлении по разным полосам, начали перестраиваться. Столкнувшись с грузовиком, легковушка задела автомобиль Mercedes-Benz Vito, который был запаркован за пределами проезжей части дороги.

В ДТП пострадал пятилетний мальчик, пассажир Honda Civic – медики диагностировали в ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника и тупые травмы живота и грудной клетки. Остальные участники автопроисшествия не пострадали. Все водители на момент аварии были трезвые.

Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

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