В спальному районі Одеси з’явився новий сквер

Про це повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

За словами Обухова, зелена зона сама по собі фактично існувала, але не мала ніякого статусу. Розташована вона між будинками на вул. Заболотного, 59/1 та стоянкою.

Оскільки територія нічия, то вона виглядає занедбаною. Також там нема освітлення. Обухов розказав, що були навіть звернення до міськради для отримання дозволу на її забудову.

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На думку Обухова, кожен одесит має право на зелену зону біля будинку, де він проживає. Але в місті не було заплановано створення великої кількості скверів та паків. Тому треба зберегти те, що вже є.

Обухов заявив, що саме з його подачі вказана земельна ділянка отримала офіційний статус скверу спочатку на засіданні земельної комісії, а потім і на сесії міськради.

А після планується привести його до ладу – для цього треба знайти спочатку можливості, каже Обухов.

На головному фото ліворуч видніється окраєць скверу.