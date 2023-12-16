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В Одесі міг статися сильний вибух: подробиці НП на Котовського (відео, фото)

В Одесі міг статися сильний вибух: подробиці НП на Котовського (відео, фото)

Рано-вранці суботи, 16 грудня 2023 року, в Одесі пожежники успішно ліквідували загоряння газовоза.

Як повідомили в управлінні ДСНС на Одещині, сьогодні до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Добровольського, що на селищі Котовського.

Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що горить обладнання автопричепа газовоза. Водій самостійно від’єднав тягач та від’їхав на безпечну відстань до прибуття підрозділів ДСНС.

Рятувальникам вдалося оперативно погасити спалах і не допустити розгерметизації цистерни з газом, що могло призвести до вибуху. Обійшлося без постраждалих.

Пожар на Добровольского в Одессе

В Одессе на Добровольского загорелся газовоз

Деталі події, збитки та причина пожежі встановлюються.

Як повідомлялося, 28 листопада в Одесі на 4-й станції Фонтану раптово спалахнув трамвай №17. Внаслідок цього повністю згоріла кабіна водія. Постраждалих не було.

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