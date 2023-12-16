Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мог случиться сильный взрыв: подробности ЧП на Котовского (видео, фото)

В Одессе мог случиться сильный взрыв: подробности ЧП на Котовского (видео, фото)

Ранним утром субботы, 16 декабря 2023 года, в Одессе пожарные успешно ликвидировали возгорание газовоза.

Как сообщили в управлении ГСЧС в Одесской области, сегодня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на проспекте Добровольского, что на поселке Котовского.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит оборудование автоприцепа газовоза. Водитель самостоятельно отсоединил тягач и отъехал на безопасное расстояние до прибытия подразделений ГСЧС.

Спасателям удалось оперативно погасить возгорание и не допустить разгерметизации цистерны с газом, что могло привести к взрыву. Обошлось без пострадавших.

Пожар на Добровольского в Одессе

В Одессе на Добровольского загорелся газовоз

Детали происшествия, ущерб и причина пожара устанавливаются.

Как сообщалось, 28 ноября в Одессе на 4-й станции Фонтана внезапно вспыхнул трамвай №17. В результате полностью сгорела кабина водителя. Пострадавших не было.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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