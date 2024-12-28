В Одесі медики врятували чоловіка, який пережив клінічну смерть

Як розповіли на сторінці Центру у Facebook, прибувши на черговий виклик, бригада №71 у складі лікаря Яковішина М.В., фельдшера Юрченка І.А. та водія діагностувала у пацієнта клінічну смерть

Одразу ж на місці медики розпочали реанімаційні заходи. Пацієнту провели седацію, знеболювання та електричну кардіоверсію, і вже за кілька хвилин ритм серця було відновлено.

Чоловіка доправили до реанімації у тяжкому стані, проте завдяки діям бригади швидкої допомоги він отримав шанс на життя.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше медики одеської швидкої допомогли з’явитися на світ трьом малюкам.

Ще на тему: Водії одеської екстренки опанували нову професію.