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В Одесі медики врятували чоловіка, який пережив клінічну смерть

В Одесі медики врятували чоловіка, який пережив клінічну смерть

Бригада медиків Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф завдяки своєчасній наданні допомоги повернула до життя чоловіка, який пережив клінічну смерть.

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Як розповіли на сторінці Центру у Facebook, прибувши на черговий виклик, бригада №71 у складі лікаря Яковішина М.В., фельдшера Юрченка І.А. та водія діагностувала у пацієнта клінічну смерть

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Одразу ж на місці медики розпочали реанімаційні заходи. Пацієнту провели седацію, знеболювання та електричну кардіоверсію, і вже за кілька хвилин ритм серця було відновлено.

Чоловіка доправили до реанімації у тяжкому стані, проте завдяки діям бригади швидкої допомоги він отримав шанс на життя.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше медики одеської швидкої допомогли з’явитися на світ трьом малюкам.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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