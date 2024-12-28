В Одессе медики спасли мужчину, пережившего клиническую смерть

Как рассказали на странице Центра в Facebook, прибыв на очередной вызов, бригада №71 в составе врача Яковишин М.В., фельдшера Юрченко И.А. и водителя диагностировала у пациента клиническую смерть.

Сразу же на месте медики начали реанимационные мероприятия. Пациенту провели седацию, обезболивание и электрическую кардиоверсию, и уже спустя несколько минут в ритм сердца был восстановлен.

Мужчину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, однако благодаря действиям бригады скорой помощи он получил шанс на жизнь.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее медики одесской скорой помогли появиться на свет трем малышам.

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