Новини Одеси та Одеської області

Масштабна аварія в Одесі: паралізовано рух на важливій магістралі

Масштабна аварія в Одесі: паралізовано рух на важливій магістралі

У Хаджибейському районі Одеси виникли значні труднощі з рухом транспорту через дорожньо-транспортну пригоду. Інцидент стався на Іванівському шляхопроводі, де вантажівка знесла габаритні ворота. Про це повідомляють у мерії міста.

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За попередньою інформацією, через аварію рух через міст майже повністю заблоковано. Міська влада рекомендує водіям обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів.

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Правоохоронці з’ясовують обставини події. Причини, через які водій вантажівки зніс габаритні ворота, поки не встановлено. Інформація про можливі постраждалі наразі не уточнюється.

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