Масштабна аварія в Одесі: паралізовано рух на важливій магістралі

У Хаджибейському районі Одеси виникли значні труднощі з рухом транспорту через дорожньо-транспортну пригоду. Інцидент стався на Іванівському шляхопроводі, де вантажівка знесла габаритні ворота. Про це повідомляють у мерії міста.
За попередньою інформацією, через аварію рух через міст майже повністю заблоковано. Міська влада рекомендує водіям обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів.
Правоохоронці з’ясовують обставини події. Причини, через які водій вантажівки зніс габаритні ворота, поки не встановлено. Інформація про можливі постраждалі наразі не уточнюється.
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