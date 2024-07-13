В Одессе звучат взрывы – россияне атаковали баллистикой

В Одессе звучат взрывы – россияне атаковали баллистикой

Субботним днем, 13 июля 2024 года, вскоре после того, как в Одессе прозвучал очередной сигнал воздушной тревоги, в городе прозвучал взрыв – сообщается о пусках баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Первоначально Силы обороны юга Украины сообщили об активности вражеских разведывательных дронов на территории Одесской области и о возможой работе по ним наших сил противовоздушной обороны (что послужило причиной первой воздушной тревоги).

Позже появилась информация об угрозе применения россиянами баллистики с Крыма.

В 15:48 был дал (уже не первый за сегодняшний день) сигнал воздушной тревоги. Также сообщалось о пуске ракеты в направлении Одесской области. И почти сразу же прозвучал взрыв.

Кроме того, Телеграм-каналы писали о пуске еще одной ракеты, но вскоре, как выяснилось, этп цель пропала с радаров.

Сообщается и о «прилете» и о том, что на этом месте виден дым.

«Одесса и Одесский район, пожалуйста, находитесь в укрытиях до отбоя», – призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Подробности станут известны позже.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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